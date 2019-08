LE QUERELE PORTANO BENE (AI GOVERNI) – NICOLA ZINGARETTI NON HA MAI RITIRATO LA QUERELA CONTRO DI MAIO SUL CASO BIBBIANO. MA QUESTO NON IMPEDISCE LA TRATTATIVA TRA I DUE – ANZI, C’È UN PRECEDENTE: SALVINI AVEVA DENUNCIATO STEFANO BUFFAGNI PER UN POST FACEBOOK E HA RITIRATO LA QUERELA SOLTANTO NEL A FEBBRAIO DI QUEST'ANNO. I DUE GOVERNAVANO INSIEME ORMAI DA 8 MESI… – VIDEO: QUANDO LUIGINO DICEVA "IO CON IL PARTITO DI BIBBIANO NON VOGLIO AVERCI NULLA A CHE FARE"