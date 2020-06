E SE LO DICE SAVIANO - LO SGOMORRATO INTERVIENE SUGLI SCONTRI NEGLI USA E RANDELLA OBAMA: “IN UN PAESE DOVE È COSÌ FACILE RAGGIUNGERE UNA PISTOLA, IL TERRORE DEI POLIZIOTTI È CONTINUO. L'ULTIMO ELEMENTO CHE FA CAPIRE LA DISPERAZIONE DI QUESTE RIVOLTE È L'OMBRA DEL FALLIMENTO DELLA PRESIDENZA OBAMA CHE NON HA CAMBIATO LA SITUAZIONE PER I NERI, NELLA GESTIONE DELLA VIOLENZA, NEL RAPPORTO CON LA POLIZIA, NEI VERI DIRITTI DELLE MINORANZE…”

intervento di roberto saviano (3)

Estratto dell’articolo di Roberto Saviano per “la Repubblica”

[…] Ora c' è il rischio che possa esserci un inasprimento del conflitto armato. E secondo tanti la polizia è addestrata male perchè non è più quella di Joe Petrosino, il poliziotto italo-americano che riuscì a mettere in difficoltà la protomafia della Mano Nera. Oggi in troppi considerano la divisa come un lavoro che ti costringe ad arrotondare facendo altro (dall' autista al buttafuori) e si fa per poco tempo fino a quando non si trova qualcosa di meglio.

barack e michelle obama

Nonostante ci siano nella polizia americana moltissimi afro-americani, cino-americani, agenti di origine latina, l'addestramento insegna comunque a identificare nell' altro subito la possibilità di rischio. In un Paese dove è così facile raggiungere una pistola, il terrore dei poliziotti è continuo. L'ultimo elemento che fa capire la disperazione di queste rivolte è l'ombra del fallimento della presidenza Obama che non ha cambiato la situazione per i neri, nella gestione della violenza, nel rapporto con la polizia, nei veri diritti delle minoranze. […]