7 apr 2021 15:00

SE ERAVATE IN PENSIERO PER ALITALIA, STATE SERENI: SONO ARRIVATI I RISTORI - LA COMPAGNIA DI BANDIERA HA RICEVUTO GLI AUTI DI STATO PER IL COVID E COSÌ POTRÀ PROCEDERE AL PAGAMENTO DEL RESTANTE 50% DEGLI STIPENDI DI MARZO, COME HANNO FATTO SAPERE I COMMISSARI IN UNA COMUNICAZIONE INTERNA AI DIPENDENTI - I SOLDI ARRIVERANNO L'8 APRILE, IL PROBLEMA È CHE IL FUTURO DELLA SOCIETÀ RESTA UN'INCOGNITA...