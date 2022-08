11 ago 2022 12:21

SE IL LIVELLO DEL DIBATTITO POLITICO ITALIANO VI SEMBRA RIDICOLO, SAPPIATE CHE IN INDIA IL PREMIER NARENDRA MODI ACCUSA L’OPPOSIZIONE, CHE HA PROTESTATO PER L’AUMENTO DEL PREZZO DEL RISO, DI PRATICARE E DIFFONDERE LA MAGIA NERA! - “QUESTE PERSONE PENSANO CHE INDOSSANDO ABITI NERI POSSANO NASCONDERE LA LORO INSIGNIFICANZA. NON CAPISCONO CHE LA STREGONERIA, LA MAGIA NERA E LA SUPERSTIZIONE NON AIUTANO A RICONQUISTARE IL CONSENSO DEGLI ELETTORI…”