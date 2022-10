4 ott 2022 12:34

SE NON SCENDONO IN CAMPO USA E CINA, NON NE USCIAMO - IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY HA FIRMATO UN DECRETO IN CUI SANCISCE L'IMPOSSIBILITÀ DI CONDURRE DEI NEGOZIATI CON PUTIN E IL CREMLINO RISPONDE CHE "RAGGIUNGERE LA PACE IN UCRAINA È IMPOSSIBILE SENZA SODDISFARE LE RICHIESTE DELLA RUSSIA"