SE PENSATE CHE TRUMP SIA POLITICAMENTE MORTO VI SBAGLIATE! – LA PELOSI VUOLE L’IMPEACHMENT PER EVITARE A TUTTI I COSTI CHE SI RICANDIDI. ANCHE PERCHÉ SE LO FACESSE, TRA QUATTRO ANNI POTREBBE VINCERE DI NUOVO. IL PARTITO REPUBBLICANO E SOPRATTUTTO LA SUA BASE ELETTORALE STA DALLA SUA PARTE, NONOSTANTE L’ASSALTO AL CONGRESSO E TUTTO IL RESTO…

donald trump autografa il muro con il messico ad alamo 2

DAGONEWS

Che senso ha una procedura di impeachment per un presidente che tra una settimana non sarà più in carica? Nessuno, a meno che l’obiettivo non sia cancellarlo, rimuoverlo, fare in modo che non si possa ricandidare. Ma anche in quel caso, la sua gente starà con lui, e c’è il rischio di martirizzarlo Il partito repubblicano e soprattutto la sua base elettorale, sono ancora schierati (quasi) totalmente con Trump, come scrivono in due articoli Margaret Talev e Mike Allen di Axios.

SONDAGGIO SU TRUMP DI AXIOS-IPSOS

Stamani il sito americano ha pubblicato un sondaggio realizzato da Ipsos che dimostra come la maggioranza dei repubblicani pensano che Trump abbia ragione a rivendicare la vittoria, non lo incolpa per l’assalto al Campidoglio e anzi vuole che sia lui il candidato repubblicano nel 2024, nonostante i 10 deputati del GOP che oggi hanno votato la richiesta di impeachment.

nancy pelosi secondo impeachment per trump

L’unica speranza per i democratici – e questo Nancy Pelosi forse l’ha capito – è bandirlo dai pubblici uffici o giudicarlo colpevole al Senato (cosa molto difficile).

IL PARTITO REPUBBLICANO È ANCORA IL PARTITO DI TRUMP

Mike Allen e Margaret Talev per www.axios.com

DONALD TRUMP SILENZIATO

Ha mentito sulle elezioni. Ha incitato un attacco che ha causato cinque morti al Campidoglio degli Stati Uniti. È stato messo sotto accusa. Due volte. Ma i sondaggi dicono che i repubblicani gli coprono le spalle.

i dieci repubblicani che hanno votato la richiesta di impeachment

Perché è importante: chiunque pensi che Trump sia un uomo politicamente morto che cammina sembra decisamente sbagliato.

Basta guardare i numeri:

la camera vota la seconda richiesta di impeachment per trump

Due terzi dei repubblicani alla Camera hanno votato per non certificare i risultati delle elezioni - nelle ore successive all'insurrezione. Il 93% dei repubblicani ieri ha votato contro l'impeachment.

In un sondaggio Axios-Ipsos fatto martedì e ieri:

Il 64% dei repubblicani ha detto di sostenere il recente comportamento di Trump.

gas lacrimogeni contro i manifestanti a washington

Il 57% dei repubblicani ha affermato che Trump dovrebbe essere il candidato del partito repubblicano nel 2024.

Solo il 17% pensa che dovrebbe essere rimosso dall'incarico.

I repubblicani della Camera e del Senato dicono di credere fermamente che Trump rimarrà una potenza per le elezioni del 2022 e del 2024, anche se dovesse essere condannato nel prossimo processo al Senato e bandito da ogni incarico.

Uno dei motivi per cui potrebbe sfuggire alla condanna è che alcuni repubblicani di alto livello credono che ciò lo renderebbe un martire e lo rafforzerebbe. Preferiscono lasciarlo svanire.

SOLO 10 REPUBBLICANI HANNO VOTATO LA RICHIESTA DI IMPEACHMENT PER TRUMP

Tucker Carlson di Fox News ha detto ieri sera: "Mettendo sotto accusa il presidente durante la sua ultima settimana in carica, il Congresso non riuscirà a screditare Trump tra gli elettori repubblicani. Anzi, migliorerà Donald Trump tra gli elettori repubblicani. Ovviamente!"

un manifestante con uno striscione per l impeachment a trump

Tra le righe: la maggioranza dei repubblicani nel sondaggio - il 56% - si considera repubblicano tradizionali; Il 36% si definisce “repubblicano di Trump”. Questa è una base formidabile per Trump, che controlla anche gli oltre 150 milioni di dollari che ha raccolto per il suo super PAC dalle elezioni.

richiesta di impeachment per trump

