Emily Stefania Coscione per https://www.iodonna.it/

Ancora guai per William e Harry. Stavolta a metterci lo zampino sono gli antimonarchici di Republic, noto gruppo che si batte per l’abolizione della Corona britannica, ritenendola antidemocratica. Per questo hanno segnalato alle autorità le attività finanziarie della Royal Foundation dei duchi di Cambridge e dell’ormai defunta Sussex Royal, accusandole di conflitto di interesse e uso inappropriato di fondi.

Le accuse degli antimonarchici

William e Kate avrebbero trasferito 245mila sterline dalla Royal Foundation (la charity che i due figli di Carlo avevano avviato nel 2009 per dedicarsi alla salvaguardia dell’ambiente e ai problemi di salute mentale ma di cui fanno ora capo solo i Cambridge) sui conti bancari di Sussex Royal e Travalyst, la piattaforma per gli eco-viaggi di Harry. Un’operazione che, secondo Republic, sarebbe stata decisa solo in base al “rapporto personale tra i due patroni, il duca di Sussex e il duca di Cambridge”.

Le autorità indagano

In base alle leggi britanniche, le due fondazioni avrebbero dovuto invece agire indipendentemente. Il quotidiano britannico Telegraph ha rivelato che la Charity Commission inglese, già impegnata nelle indagini sulle attività finanziarie e benefiche del principe Andrea, non ha alternative e ha già iniziato a esaminare la documentazione disponibile in preparazione per vere e proprie indagini. Ma la reazione di Harry e William non si è fatta attendere.

La difesa dei due principi

William sostiene che il trasferimento di fondi tra una Fondazione e l’altra intendeva solo aiutare gli scopi benefici del fratello. E un suo portavoce ha sottolineato che l’operazione era avvenuta in assoluta trasparenza e in accordo con le direttive del governo. Ma la reazione di Harry è stata più dura: il suo rappresentante ha precisato che Harry vive per le sue charity e si sente profondamente insultato da queste accuse. Secondo voci di corridoio, il secondogenito di Carlo sarebbe, infatti, andato su tutte le furie e minaccerebbe di portare tutti in tribunale.

Un futuro incerto per la monarchia

Dopo mesi di divisioni e faide familiari, William e Harry si trovano, quindi, improvvisamente uniti da una lotta comune. Ma gli antimonarchici di Republic promettono di non mollare la presa e sperano che le autorità scavino in tutte le attività finanziarie dei due fratelli. Il fondatore del gruppo Graham Smith ha definito la Corona “un’organizzazione segreta, che non rende conto a nessuno e continua a fare abuso di fondi pubblici”. Il gruppo ha un forte seguito in Australia, dove già esiste uno spiccato sentimento antimonarchico, tanto che, in uno scenario post-Elisabetta, il futuro del Commonwealth comincia ad apparire molto incerto.

