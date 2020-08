SE SALVINI SI PRENDESSE LA TOSCANA, CADREBBE LA TESTA DI "ZINGA" E CONTE DOVREBBE DIMETTERSI - LA REGIONE E’ IN BILICO E LA PARTITA TRA IL PD GIANI E LA LEGHISTA CECCARDI E’ APERTISSIMA - LA CRISI DEL CENTROSINISTRA E’ LEGATA AL DECLINO DELLE COOP E DEL MONTEPASCHI, ALLE GUERRE INTESTINE E ALLA SPACCATURA SOCIO-ECONOMICA TRA CITTA’ E PERIFERIE - LA TOSCANA OCCUPA IL SECONDO POSTO NELLA SPECIALE CLASSIFICA DELLE REGIONI CHE PERDONO PIÙ PIL…

«Qual è la vera novità? È che la Toscana per la prima volta in 50 anni è davvero contendibile. Sono le elezioni più difficili e delicate della storia recente di questa regione. Le possiamo perdere ». Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, non poteva essere piu' esplicito. […] Un emblema […] che dopo mezzo secolo rischia di essere strappato dalle rasoiate di Matteo Salvini. E della sua candidata, Susanna Ceccardi. Trentatreenne di Cascina, in provincia di Pisa. Pronta a sfidare l'uomo del centrosinistra. Eugenio Giani, fiorentino, quasi trent' anni di più. […]

[…]Il centrosinistra resta, certo, in vantaggio: l'ultimo sondaggio pubblicato concede al suo concorrente uno scarto di sei punti. Tra le coalizioni, però, il distacco si dimezza: soli tre punti. […] in questa competizione probabilmente non vincerà il migliore, ma il meno peggio. […] I due "campioni" […] sbiadiscono rispetto alla trasformazione […] che ha subito la Regione. […]

Tagliata in due come una mela, sul piano sociale ed economico. […] Città contro periferie. Il grande centro urbano, Firenze, ancora fedele alla sinistra. Le piccole città, il contado, attratte dal sovranismo. […] sei capoluoghi sono amministrati dal centrodestra: Arezzo, Pisa, Siena, Grosseto, Pistoia e Massa. Alla sinistra restano Firenze, Prato, Livorno e Lucca […].

Ma questa situazione rappresenta la vera àncora di salvezza del Pd. Quelle quattro province valgono il 50 per cento della popolazione regionale. Per il centrodestra diventa, in pieno stile populista, il duello tra elites e popolo. […] la Toscana occupa il secondo posto nella speciale classifica delle regioni che perdono più Pil. […] Giani conosce la macchina amministrativa ma la frequenta dal 1989 («Ho un suo volantino di quell'anno in cui annunciava il nuovo aeroporto», ironizza la Ceccardi). La sua origine e' socialista […] e nell'ultimo decennio era diventato un renziano di ferro. […] È arrivato alla candidatura senza primarie, ma perché tutti si sono tirati indietro. […]

[…] Va considerato un altro fattore che un tempo era decisivo ed ora è marginale: le Coop. Un sistema prosciugato, in particolare se confrontato con l'Emilia. Così come il ruolo che in passato aveva il Monte dei Pachi di Siena. Intorno al centrosinistra, dunque, il mondo è cambiato.

[…] la situazione nel centrodestra non è meno esplosiva. Nessuno degli alleati voleva Ceccardi. Per molti, spaventa un elettorato abituato a toni pacati. […] Ceccardi è […] un nuovo esperimento salviniano che si espone mentre il sovranismo sembra in affanno. È stata la prima sindaca leghista in Toscana a Cascina, comune di 45 mila abitanti nel pisano. Un anno fa si è candidata all'europarlamento ed è stata la seconda con più preferenze dopo il segretario leghista. Si mostra sempre combattiva e radicale. Con la pistola in mano per sostenere la legge sulla legittima difesa. […] Anche lei, però, ora ha capito che deve abbassare i toni per intercettare i moderati. […] non si ritiene di destra: «Sono post-ideologica. Liberista in economia e di sinistra sul sociale ». […]

