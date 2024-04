SE TORNA TRUMP, L’EUROPA DOVRÀ RIGARE DRITTO – IL TYCOON VUOLE UNA NATO A DUE LIVELLI. GLI STATI CHE NON ARRIVANO AL 2% DEL PIL NELLE SPESE PER LA DIFESA NON SAREBBERO PIÙ PROTETTI DELL’ARTICOLO 5, CHE PREVEDE L’INTERVENTO DI TUTTA L’ALLEANZA INTERVENGA IN CASO DI ATTACCO – UN ALTRO SCENARIO EMERSO DAGLI INCONTRI CON L’ENTOURAGE DELL’EX PRESIDENTE È CHE TRUMP, IN CASO DI VITTORIA, CONTATTEREBBE PUTIN E ZELENSKY IL GIORNO DOPO L’INSEDIAMENTO E…

(ANSA) - "Donald Trump ha detto pubblicamente che non sarebbe appropriato per lui andare in Ucraina ora visto che non è ancora il Commander-in-Chief". Lo ha detto la campagna di Trump dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato l'ex presidente nel paese.

CNN, TRUMP PENSA A NATO SENZA PROTEZIONE ART.5 PER PAESI MOROSI

(ANSA) - Una Nato a due livelli, senza la protezione dell'art. 5 per i Paesi che non arrivato al 2% del Pil nelle spese per la difesa (tra cui l'Italia). E' una delle idee di Donald Trump apprese da molti dei diplomatici europei che si stanno affrettando ad organizzare incontri con l'entourage dell'ex presidente in club privati, hotel e ambasciate di Washington, preparandosi ad un suo possibile ritorno alla Casa Bianca, come riferisce la Cnn.

Un altro scenario emerso dagli incontri è che Trump, in caso di vittoria, il giorno dopo il suo insediamento probabilmente contatterebbe Vladimir Putin e Volodymr Zelensky per iniziare a coordinare colloqui di pace, usando gli aiuti Usa a Kiev come leva su entrambi. "Se l'Ucraina vuole continuare ad avere gli aiuti deve sedersi e negoziare, e se la Russia non vuole che diamo enormi quantità di nuovo sostegno all'Ucraina, allora deve sedersi e negoziare", ha detto una fonte. "Ciò non significa dare all'Ucraina o dare a Putin tutto ciò che vogliono", ha aggiunto.

