26 apr 2022 15:47

SE TRAVAGLIO FOSSE STATO FRANCESE ALL’ELISEO CI SAREBBE ANDATA MARINE LE PEN - UN LETTORE CHIEDE AL DIRETTORE DEL “FATTO”: “COME FA A SCRIVERE CHE CONTE NON SI PUÒ ESPRIMERE SULLE ELEZIONI FRANCESI PERCHÉ È UN EX PREMIER ITALIANO TENUTO A NON INTERFERIRE NELLE ELEZIONI ALTRUI?” - LA RISPOSTA: “IN FRANCIA AVREI VOTATO MÉLENCHON AL PRIMO TURNO E MI SAREI RIGOROSAMENTE ASTENUTO AL BALLOTTAGGIO” - AVVISO AI NAVIGATI: PER CAPIRE COSA PENSA CONTE, BASTA LEGGERE IL SUO GURU TRAVAGLIO...