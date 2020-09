21 set 2020 17:35

SECONDO LA PRIMA PROIEZIONE DI SWG PER LA7 IN PUGLIA MICHELE EMILIANO È AVANTI SU RAFFAELE FITTO: IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA SI ATTESTEREBBE AL 46,8%, IL MELONIANO AL 38, MA LA COPERTURA È SOLO DEL 3% – SCALFAROTTO NON PERVENUTO - IL PD TIENE QUASI OVUNQUE, TRANNE DOVE SI È ALLEATO CON I GRILLINI, CIOÈ IN LIGURIA, DOVE TOTI È DATO 15 PUNTI SOPRA FERRUCCIO SANSA…