UNA SEGA LO SEPPELLIRÀ - ARRESTATO PJOTR PAVLENSKY, L'ARTISTA PAZZOIDE RUSSO CHE HA CREATO UN SITO APPOSITAMENTE PER DIFFONDERE IL VIDEO HOT DI BENJAMIN GRIVEAUX, CANDIDATO A SINDACO DI PARIGI. NON C'ENTRA LA PRIVACY: ERA RICERCATO PER UNA RISSA CHE RISALE A CAPODANNO - IL SUO ''PORNO POLITIQUE'' NEL FRATTEMPO È STATO CHIUSO, GRIVEAUX HA DENUNCIATO E I MEDIA FRANCESI CHIEDONO DI COMBATTERE LA BARBARIE DELLA GOGNA SOCIAL

Anais Ginori per ''la Repubblica''

benjamin griveaux

Da qualche ora, il sito che ha postato i contenuti osé di Benjamin Griveaux non è più visibile. È stato lo stesso artista russo Pjotr Pavlenskij - arrestato ieri dalla polizia per fatti di violenza che risalgono al capodanno scorso - ad annunciare che Pornopolitique.com è stato chiuso dalle autorità francesi, promettendo però di tornare presto con nuove rivelazioni. E già questo fa capire che lo scandalo che ha travolto Griveaux, candidato sindaco di Parigi per il movimento di Emmanuel Macron, non è finito. Se Pavlenskij ha spiegato di voler denunciare «l' ipocrisia» di Griveaux, molti cominciano a pensare che sia stato aiutato.

La stessa Marine Le Pen parla di un possibile «complotto».

benjamin griveaux sexting

A destare sospetti sono personaggi come il giovane avvocato Juan Branco, già legale di Julian Assange, che l' anno scorso ha firmato un violento pamphlet contro Macron. Branco conosce bene Pavlenskij con il quale ha trascorso l' ultimo capodanno finito con una denuncia contro l' artista per avere ferito all' arma bianca due ospiti che ieri ha portato al suo arresto.

Branco ha ammesso di essere stato consultato da Pavlenskij prima di pubblicare i contenuti hard.

Il sito Pornopolitique.com è stato creato nel novembre scorso e Pavlenskij ha messo in linea i contenuti già mercoledì, insieme a un' intervista a Cicciolina, passando per qualche ora inosservato. Sono stati alcuni profili legati ai gilet gialli a rilanciare i contenuti giovedì. Anche il deputato Joachim Son-Forget, eletto con En Marche prima di entrare in dissidenza, ha rilanciato i contenuti di Pavlenskij. Oggi il deputato - che ha cercato di assumere come assistente parlamentare l' ex responsabile sicurezza dell' Eliseo Alexandre Benalla - si difende sostenendo che era un modo di allertare Griveaux.

benjamin griveaux sexting

Resta anche il mistero sulla fonte di Pavlenskij. Il filmato in cui Griveaux si masturba è stato inviato attraverso Facebook Messenger nel maggio 2018 (quando era portavoce del governo), con la funzione che cancella i contenuti dopo un minuto. Ma la persona che li ha ricevuti ha registrato il video con il cellulare.

Le Figaro parla di «agghiacciante incoscienza politica» di Griveaux. Nel suo editoriale dal titolo "L' abbassamento della democrazia", Le Monde auspica un «sussulto» dell' opinione pubblica contro la «barbarie» della delazione online. Il direttore di Libération , Laurent Joffrin, condanna la «la ghigliottina digitale» e «una regressione della civiltà».

benjamin griveaux pjotr pavlenskij i messaggi di benjamin griveaux pjotr pavlenskij emmanuel macron pjotr pavlenskij pjotr pavlenskij petr pavlensky si cuce la bocca pjotr pavlenskij pavlensky infiamma i pneumatici pavlensky performance a mosca petr pavlensky pavlensky support female punk i messaggi hot di benjamin griveaux