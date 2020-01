CON IL FIATO SUL COLLE - IN CASO DI VITTORIA DEL CENTRODESTRA IN EMILIA ROMAGNA, MATTARELLA SCIOGLIERÀ LE CAMERE? CARI SALVINI, MELONI E BERLUSCONI METTETEVI L'ANIMA IN PACE. DALLE PARTI DEL QUIRINALE NON HANNO LA BENCHÉ MINIMA INTENZIONE DI PORTARE IL PAESE ALLE URNE. PER ALMENO DUE MOTIVI: ECCO QUALI