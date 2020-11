4 nov 2020 19:25

SEGNATE IN AGENDA E SPERATE CHE NON RITARDI DI UN'ORA E MEZZA: STASERA CONTE FARÀ LA SUA CONFERENZA STAMPA ALLE 20.20. IN ESSA SPIEGHERÀ I CONTENUTI DELL'ENNESIMO DPCM, RITOCCATO CENTINAIA DI VOLTE IN QUESTE ORE, LE CUI MISURE PERÒ SARANNO IN VIGORE DA VENERDÌ E NON DA DOMANI - ITALIA DIVISA IN TRE ZONE, MA ATTENTI: DOMANI SI RIUNIRANNO DI NUOVO GOVERNO E REGIONI PER DEFINIRE CHI E COME FINIRA' IN ZONA ROSSA, ARANCIONE E VERDE/GIALLA