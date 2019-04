SEI SICURO CHE SIAMO AL SICURO? - SPARATORIE IN PIENO CENTRO, GAMBIZZAZIONI, CARABINIERI UCCISI: DROGA E MAFIA FANNO CROLLARE L'IMMAGINE SECURITARIA DI SALVINI - IL LEGHISTA PROVA A SPOSTARE L'ATTENZIONE DANDO IN PASTO AI SOCIAL LA FOTO DELL'ARRESTATO DI FOGGIA - IMPALLINATO PURE DAL PD: "MANDI PIU' POLIZIOTTI INVECE DI PENSARE SOLO A FARE IL PRIMO A TWEET DOPO LA TRAGEDIA"

Salvini pubblica la foto dell'arresto del killer del carabiniere: "Non esca di galera"

Per invocare la pena di morte il ministro dell'Interno non si fa scrupolo di pubblicare su Twitter la fotografia dell'arresto dell'assassino di Vincenzo Di Gennaro, il maresciallo dei carabinieri ucciso oggi a Cagnano Varano. Sull'account social di Matteo Salvini compare infatti un montaggio in cui si vede l'assassino del carabiniere, il pregiudicato di 64 anni Giuseppe Papantuono, bloccato a terra dai carabinieri e in alto la foto della vittima, il maresciallo di Gennaro.

La foto di Papantuono, la faccia insanguinata, tenuto a terra sull'asfalto da un agente che gli pone un ginocchio sulla schiena, il ministro l'ha poi pubblicata anche sul suo profilo Facebook.

Le dichiarazioni di Salvini hanno però scatenato, come spesso accade, le polemiche. "Meno propaganda sui barconi, più contrasto alla criminalità", ha scritto, sempre su Twitter, il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova: "Cordoglio profondo per il carabiniere ucciso a #Foggia. La realtà di questi giorni (l’asilo di #Napoli, la sparatoria a #Milano) ricorda a tutti - anche a #Salvini - quali siano temi e problemi della sicurezza in Italia: meno propaganda sui barconi, più contrasto alla criminalità".

Il deputato del Partito democratico, Ubaldo Pagano , ha scritto invece su Facebook: "Foggia ha bisogno di sicurezza, di più uomini e mezzi per le forze dell'ordine, non dei tweet di Salvini o dei post su Facebook di Di Maio. Dopo le settimane delle bombe, ancora un gravissimo episodio di criminalità. Massima vicinanza e solidarietà alla famiglia del carabiniere ucciso. Chi ha responsabilità del Governo, in particolare il ministro dell'Interno, deve lavorare affinché episodi del genere non si verifichino, non deve precipitarsi semplicemente a fare il primo tweet dopo la tragedia".

