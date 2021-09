1 set 2021 15:18

SELVAGGIA FOR PRESIDENT – LO SCRITTORE OTTAVIO CAPPELLANI LANCIA LA CANDIDATURA DELLA LUCARELLI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA: “SOLO COSÌ M5S E PD VINCONO” - NEI GIORNI SCORSI, DURANTE LA SUA VACANZA IN SICILIA, L'OPINIONISTA HA DENUNCIATO IL DEGRADO IN ALCUNE ZONE DELL'ISOLA, COME L'IMMONDIZIA A NOTO OPPURE LA SITUAZIONE DEL CIMITERO DEI ROTOLI DOVE DA OLTRE UN ANNO GIACCIONO…