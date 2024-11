È SEMPRE TOGHE VS GOVERNO – IL PRESIDENTE DELL’ANM, GIUSEPPE SANTALUCIA, AZZANNA SALVINI, CHE HA PARLATO DI UNA “MINORANZA DI GIUDICI CHE FA IL MALE DELL’ITALIA”: “È GRAVE RAPPRESENTARE I MAGISTRATI COME FAZIOSI E ANTI-ITALIANI. E POI DIRE CHE SMONTIAMO CIÒ CHE FA IL GOVERNO. NOI NON SIAMO CHIAMATI A COMPLETARLO” – “NON SI PUÒ FAR NULLA CHE SI È ETICHETTATI COME POLITICIZZATI. FAI UN PROVVEDIMENTO CHE NON PIACE E DIVENTI ‘ROSSO’, E QUESTO È INACCETTABILE”

(ANSA) - "Lunedì sarò a Bologna per una assemblea straordinaria che testimonia il clima di inquietudine per questo modo di fare della politica, dei media che sono intorno all'attuale maggioranza di governo che priva di serenità il lavoro dei magistrati: non si può far nulla che si è etichettati ex post come magistrati politicizzati. Fai un provvedimento che non piace e diventi 'rosso' e questo è inaccettabile".

Lo ha detto nel corso della trasmissione Tagadà su La7, il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia. "Chiedo al ministro Salvini cosa c'è di inadeguato in un provvedimento che chiede alla corte di giustizia della Ue una pronuncia sulla conformità", ha aggiunto.

MIGRANTI: SANTALUCIA (ANM), 'SALVINI RAPPRESENTA MAGISTRATI FAZIOSI E ANTI-ITALIANI

(Adnkronos) - "E' solo un modo per rappresentare agli occhi dell'opinione pubblica la magistratura come un organo fazioso, sia rossa sia blu sia nera, la bandiera non importa, ma è dire ai cittadini che i magistrati non sono magistrati. L'altra cosa grave è rappresentare il magistrato come fazioso e anti-italiano.

Additare i magistrati come faziosi e nemici. E poi dire che i magistrati smontano di notte il lavoro che fa il governo: noi non siamo chiamati a completare il lavoro del governo". Così il presidente dell'ANM Giuseppe Santalucia intervenendo su La7 a Tagada interpellato sulle dichiarazioni di Matteo Salvini.

"O si accetta questo o non ci si intenderà mai, perché il magistrato non è lì per cooperare con il governo, certo non per andare contro il governo, ma per far rispettare - sottolinea Santalucia - i diritti e le garanzie delle persone. I programmi di governo devo soggiacere a questo principio che è fondante della nostra Repubblica".

LEGA, 'ENNESIMO COMIZIO PRESIDENTE ANM, MAGISTRATI LAVORINO'

(Adnkronos) - "Ennesimo comizio televisivo del presidente dell'ANM, su una delle reti di riferimento della sinistra. Rinnoviamo l'auspicio che i magistrati si ritaglino del tempo anche per lavorare". Così una nota della Lega.

Migranti, Salvini: "Minoranza di giudici fa il male dell'Italia, smonta quel che costruiamo "

"Mi sembra evidente che ci sia una minoranza di giudici che fa il male dell'Italia e degli italiani, che smonta di notte quello che noi cerchiamo di costruire nel nome della sicurezza. Addirittura arrivando ad evocare Hitler e la Germania nazista, il fascismo, cose surreali". Così Matteo Salvini, dopo il nuovo stop al trasferimento dei migranti in Albania determinato dalla decisione del Tribunale di Bologna di rinviare alla Corte Ue il decreto sui cosiddetti 'Paesi sicuri', va all'attacco dei giudici "rossi".

''Mi sembra evidente - incalza il vicepremier - che tra gli oltre 9mila magistrati ci sia qualcuno che fa politica con la bandiera rossa in camera o in ufficio. Il consiglio è che si tolgano la toga. Siamo in un Paese libero, hanno tutto il diritto di votare a sinistra, Rifondazione comunista, quel che credono ma non possono portare la loro ideologia comunista all'interno di un tribunale facendo il male dell'Italia e degli italiani, perché se sanciscono che non possiamo espellere nessuno, che dobbiamo permessi di soggiorno e accoglienza a tutti, è un problema per l'Italia. Mentre tutto il mondo sta approvando leggi più severe, controlli più stretti per chi entra accompagnando i clandestini a uscire - sostiene il ministro dei Trasporti - abbiamo dei giudici in Italia che invece ritengono che i confini non valgano nulla, e non si può espellere nessuno. Tolgano la toga e cambino mestiere. Si candidino con Rifondazione comunista e poi facciano politica".

