IL SEMPRE UMILE OBAMA USA CON TRUMP GLI STESSI ARGOMENTI CON CUI IL TYCOON ATTACCAVA BIDEN (E I LIBERAL SI INDIGNAVANO): GLI DÀ DEL RINCOGLIONITO – L’EX PRESIDENTE DEMOCRATICO PARAGONA DONALD A FIDEL CASTRO: “FARFUGLIA PER ORE E FA DISCORSI SCONCLUSIONATI. TRUMP VENDE SCARPE DA GINNASTICA E BIBBIE, NON HA MAI CAMBIATO LA GOMMA DI UNA MACCHINA IN VITA SUA” – POI, TANTO PER CAMBIARE, UN PO’ DI AUTO-REFERENZIALITÀ: “LA SUA POLITICA ECONOMICA SEMBRAVA BUONA PERCHÉ ERA LA MIA” - VIDEO

Obama, 'Trump è come Fidel Castro, farfuglia per ore'

(ANSA) - "Donald Trump è come Fidel Castro: farfuglia per ore e fa discorsi sconclusionati". Lo ha detto l'ex presidente americano Barack Obama a un evento elettorale per Kamala Harris a Pittsburgh, in Pennsylvania, lo Stato in bilico più importante per conquistare la Casa Bianca. "Trump vende scarpe da ginnastica e bibbie, non ha mai cambiato la gomma di una macchina in vita sua. Siamp pronti per una presidente come Harris, siamo pronti a voltare pagina", ha aggiunto Obama.

Obama, 'l'economia di Trump sembrava buona perché era la mia'

(ANSA) - "L'economia di Trump sembrava buona perché era la mia". Lo ha detto l'ex presidente americano Barack Obama a un evento elettorale per Kamala Harris a Pittsburgh, in Pennsylvania, lo Stato in bilico più importante per la conquista della Casa Bianca. "Se volete che i prezzi scendano, votare Trump non è la scelta giusta: metterà le mani nelle vostre tasche", ha aggiunto Obama attaccando il tycoon che ha dichiarato di avere "un concetto di piano" sull'economia. "Harris non ha un concetto di piano, ha un vero piano", ha sottolineato l'ex presidente Usa.

Obama, 'Trump pensa solo a sé, è un milionario che si lamenta'

(ANSA) - "Trump è un milionario che si lamenta da nove anni, pensa solo a sé stesso". Lo ha detto l'ex presidente americano Barack Obama a un evento elettorale per Kamala Harris a Pittsburgh, in Pennsylvania. "Pensate che Trump abbia mai cambiato dei pannolini? Abbia mai cambiato la gomma di un'auto", ha attaccato ancora Obama mettendo a confronto il tycoon con il candidato democratico a vicepresidente Tim Walz: "E' un veterano, un insegnante, un coach, un cacciatore. Ed è anche uno che può aggiustare un camion e farlo ripartire. Donald Trump no".

