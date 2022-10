SULLA RONZULLI, LA MELONI NON CEDE. A COSTO DI NON FARE IL GOVERNO, NON TORNA INDIETRO

IGNAZIO LA RUSSA GIORGIA MELONI

(ANSA) - "Non siamo stati noi, lo avrei rivendicato con orgoglio. Noi 9 abbiamo votato scheda bianca. È chiaro che c'è un regolamento di conti intorno al centrodestra". Lo dichiara il leader di Iv Matteo Renzi commentando l'elezione di Ignazio La Russa presidente del Senato.

LA RUSSA: "QUELLO CHE È SUCCESSO È CHE MICCICHÈ E LA RONZULLI GLI DANNO ADDOSSO, A BERLUSCONI, E LUI PURTROPPO SI FA PORTARE”

Valerio Valentini per Il Foglio - https://www.ilfoglio.it/politica/2022/10/13/news/caos-a-destra-berlusconi-sabota-meloni-al-senato-la-russa-deluso-colpa-di-ronzulli-e-micciche--4542873/

SILVIO BERLUSCONI LICIA RONZULLI

Sperava nell'apoteosi immediata. Invece è costretto, almeno per ora, a masticare amaro. È in corso la seconda chiama del primo scrutinio, quando Ignazio La Russa, presidente del Senato ancora in pectore, lo stallo clamoroso sul suo nome lo spiega così: "Quello che è successo è che Miccichè e la Ronzulli gli danno addosso, a Berlusconi, e lui purtroppo si fa portare".

Sarebbe questo, dunque, secondo il colonnello di FdI, la ragione dell'impasse. Forza Italia ha diramato l'ordine ai suoi senatori: non ritirare la scheda, insomma non votare. E senza i voti azzurri, La Russa non può farcela. Lui lo sa. E non è ottimista. Sa che sull'ingresso della Ronzulli nell'esecutivo, Giorgia Meloni non è disposta a concedere nulla.

RONZULLI MELONI

"Ormai sulla Ronzulli, la Meloni non cede. A costo di non fare il governo, non torna indietro", dice La Russa, prima di tornare in Aula. Il secondo scrutinio previsto nel pomeriggio. Anche per quello, serve la maggioranza assoluta dei senatori: 104 voti. E senza il consenso del Cav., La Russa non può farcela.