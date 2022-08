SENATORE "LOTIRCHIO", STAVOLTA NIENTE SCHERZI - IL PRESIDENTE DELLA LAZIO SI FA BLINDARE DALLA DESTRA - LO VOGLIONO LEGHISTI E MELONIANI, FIGURARSI FORZA ITALIA CHE L'HA GIÀ CANDIDATO NEL 2018 IN QUEL DI SALERNO. LOTITO ASPETTA SOLO DI SAPERE CON QUALE MAGLIA SCENDERE IN CAMPO, ALLA FINE È UN PARTICOLARE IRRILEVANTE…

Estratto da il Fatto Quotidiano

CLAUDIO LOTITO VERSIONE SCEICCO

Lui non ha mai mollato l'osso neppure per un minuto perché al laticlavio da senatore ci tiene come non mai. E ora si scalda per scendere in campo ché la panchina non è il suo forte: Claudio Lotito aspetta solo di sapere con quale maglia, alla fine è un particolare irrilevante. Lo vogliono leghisti e meloniani, figurarsi Forza Italia che l'ha già candidato nel 2018 in quel di Salerno. Dove, quand'era ancora patron della Salernitana che poi era riuscito a portare in Serie A, aveva fatto "una campagna elettorale splendida".

claudio lotito foto di bacco