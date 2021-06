7 giu 2021 12:05

IL SENSO DI MARCELLO DE VITO PER LA POLITICA: ADERISCE A “FORZA ITALIA” NEL MOMENTO IN CUI IL PARTITO STA PER SPARIRE – IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA, EX GRILLINO, ANNUNCIA IL PASSAGGIO IN UNA CONFERENZA STAMPA INSIEME A TAJANI E GASPARRI: “LA MIA SCELTA PRESCINDE DALLE VICENDE GIUDIZIARIE. IL COMPORTAMENTO DEL M5S LO DEFINISCO INQUALIFICABILE MA NON HA INFLUITO. AVREI POTUTO SMETTERE DI FARE POLITICA E INVECE MI SONO RIVOLTO ALL’AREA CHE AVEVA SEMPRE RAPPRESENTATO LE MIE IDEE…”