5 mag 2020 17:12

LA SENTENZA TEDESCA È UNA BOMBA SULLE ISTITUZIONI EUROPEE, TANTO CHE LA COMMISSIONE È COSTRETTA A PRECISARE CHE ''LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SONO VINCOLANTI ANCHE PER LA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA'' - MANCO PER NIENTE. I GIUDICI DI KARLSRUHE HANNO STABILITO DI AVERE L'ULTIMA PAROLA, E MANDANO UN MESSAGGIO BANALE E CHIARO ALL'ITALIA: L’INTERVENTO DELLA BCE COSTA, NON È GRATIS. SE AVETE BISOGNO DI ASSISTENZA FINANZIARIA, RIVOLGETEVI AL MES