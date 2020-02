IL FIUTO DELLE SARDINE PER IL CONSENSO – I FONDATORI DEL MOVIMENTO VANNO IN PELLEGRINAGGIO DAI BENETTON AL CENTRO FABRICA E VENGONO MASSACRATE SUI SOCIAL: “PURE A LORO DEI MORTI NON GLIENE FREGA UN C….” - LA MELONI: “FINISCE LA FAVOLA DEL MOVIMENTO ALTERNATIVO AI POTERI FORTI” – L’INCONTRO VOLUTO DA OLIVIERO TOSCANI PER UNO “SCAMBIO DI IDEE”, CIOÈ PER RIPULIRE L'IMMAGINE DEI MAGLIARI NEI GIORNI IN CUI SI DECIDE SULLA REVOCA DELLE CONCESSIONI - LA LETTERA CON MEGA SUPERCAZZOLA A CONTE PUBBLICATA DA “REPUBBLICA”