SENZA LE ARMI O L’INTELLIGENCE DELL’OCCIDENTE L’UCRAINA SAREBBE GIA’ CADUTA IN MANO A PUTIN - EL PAIS: “L'AMMIREVOLE CORAGGIO DEGLI UCRAINI NON SAREBBE STATO SUFFICIENTE. LE ARMI FORNITE IN QUESTE PRIME SETTIMANE DA CIRCA 30 PAESI SONO STATE CRUCIALI. MA ANCHE FATTORI INTANGIBILI COME IL FLUSSO DI INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE A KIEV, L'ASSISTENZA ALLA CYBER-DIFESA E ANNI DI ADDESTRAMENTO OCCIDENTALE CHE HANNO PREPARATO MEGLIO LE FORZE UCRAINE PER QUESTA GUERRA. L'AMMINISTRAZIONE BIDEN FORNISCE SOSTEGNO MILITARE A KIEV PER 1,7 MILIARDI DI DOLLARI (1,573 MILIARDI DI EURO) DALL'INIZIO DELLA GUERRA, PIÙ DI 5 MILIARDI DAL 2014”

Articolo di El Pais

La fornitura di armi e di intelligence a Kiev è stata decisiva. Gli alleati – scrive Andrea Rizzi su El Pais - ora rimodellano il loro sostegno per la nuova fase della guerra nel Donbas.

"Avete considerato che la Russia non è riuscita a sottomettere l'Ucraina grazie a quello che abbiamo fatto noi? Grazie a quello che hanno fatto i nostri alleati? Ci avete pensato?", ha affermato il segretario alla difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin a un deputato repubblicano che ha criticato la sua amministrazione nel mezzo di un'accesa sessione congressuale il 5.

Non c'è dubbio che il sostegno occidentale è stato finora un elemento essenziale per contrastare i piani di guerra della Russia. L'ammirevole coraggio degli ucraini da solo non sarebbe stato sufficiente. Le armi fornite in queste prime settimane da circa 30 paesi sono state cruciali. Ma anche fattori intangibili e meno chiacchierati come il flusso di informazioni di intelligence a Kiev, l'assistenza alla cyber-difesa e anni di addestramento occidentale che hanno preparato meglio le forze ucraine per questa guerra.

I paesi occidentali stanno riflettendo su come adattare questa assistenza al nuovo scenario di guerra che sta emergendo in Ucraina con la concentrazione delle forze russe nel Donbas. "La guerra sta cambiando il suo livello. Si sta evolvendo verso un modello più classico di truppe contro truppe. Le armi inviate nelle ultime settimane sono state molto utili, ma ora ne servono altre", dice un'alta fonte diplomatica europea.

"Quello che abbiamo consegnato loro finora è stato incredibilmente utile in questa prima fase", concorda William Alberque, direttore del controllo degli armamenti, tecnologia e strategia all'Istituto internazionale di studi strategici (IISS) di Londra, riferendosi ai missili anticarro Javelin o NLAW e ai missili antiaerei Stinger. "Ma ora stiamo entrando in una nuova fase che probabilmente richiederà un mix di azioni di guerriglia con azioni più ampie e coordinate, che richiedono artiglieria e carri armati a più lungo raggio".

In effetti, questo cambiamento si sta già materializzando. Negli ultimi giorni, ci sono stati importanti sviluppi che indicano un salto di qualità. La Slovacchia avrebbe donato a Kiev una batteria di S-300, un sistema di difesa aerea a lungo raggio, e in cambio gli Stati Uniti schiereranno un sistema di difesa missilistica Patriot sul suo territorio. Fonti della difesa ceca hanno confermato a Reuters la consegna di carri armati T-72 all'Ucraina. Queste sono le armi più potenti di quelle fornite finora - di solito missili anticarro e antiaerei trasportabili dall'uomo -. In entrambi i casi, sono di origine sovietica e le forze ucraine sanno come utilizzarli.

"La consegna ceca è solo la punta dell'iceberg", dice Alberque, che in passato ha lavorato per la NATO. "Penso che ci sia un processo rapido in corso per valutare cos'altro può essere consegnato loro, soprattutto il tipo di armamento più compatibile. La firma della Polonia questa settimana di un contratto da 4,75 miliardi di dollari (4,378 miliardi di euro) per la fornitura di 250 carri armati Abrams statunitensi, i primi dei quali dovrebbero arrivare già quest'anno, cementa l'idea che Varsavia, che ha anche dei T-72, sarà la prossima a fornire questi carri armati all'Ucraina. Secondo l'IISS Military Balance 2022, ha 318 unità di questo modello in diverse varianti.

Ma il movimento è molto più ampio di questo. Gli Stati Uniti hanno riferito che circa 100 droni armati Switchblades sono già in viaggio verso l'Ucraina, e gli Stati Uniti stanno addestrando il personale militare ucraino ad usarli. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato la consegna di sistemi di guida di missili a guida laser - nessun modello specificato - come parte dell'ennesimo aumento degli aiuti militari all'Ucraina. L'amministrazione Biden fornisce sostegno militare a Kiev per 1,7 miliardi di dollari (1,573 miliardi di euro) dall'inizio della guerra, più di 5 miliardi dal 2014. La cifra sta aumentando rapidamente.

Il Regno Unito ha iniziato a fornire missili anticarro Starstreak, che hanno una portata maggiore dei missili Stinger che l'Ucraina già riceve da vari donatori (circa 7 km rispetto agli attuali 5,5 km), e ha annunciato nuovi aiuti per 100 milioni di sterline (120 milioni di euro). L'UE sta anche aumentando il suo sostegno a Kiev, portando il suo fondo per armare l'Ucraina a 1,5 miliardi di euro. La Germania ha approvato la consegna di 56 veicoli da combattimento di fanteria PbV-501 dagli armamenti dell'ex Repubblica Democratica, attualmente nelle mani della Repubblica Ceca.

"La riorganizzazione delle forze russe ha implicazioni significative. Riduce la dispersione e significa anche che possono operare in un ambiente, come il Donbas, dove hanno una posizione militare più consolidata. Questo altera l'equilibrio precedente e richiede materiale diverso", dice Luis Simón, direttore dell'ufficio di Bruxelles dell'Istituto Reale Elcano ed esperto di difesa. "Se devi riconquistare terreno, se devi cacciare i nemici, hai bisogno di aerei e carri armati. E il problema è che queste sono piattaforme complesse da gestire. Le armi di tipo sovietico sono utili come assistenza immediata. Ma ce ne sono quantità limitate in Occidente. Quindi, se la guerra va avanti per molto tempo, sarà probabilmente necessario guadagnare tempo con tali consegne e nel frattempo addestrare gli ucraini a utilizzare i sistemi occidentali", nota Simon.

Le consegne stanno diventando più significative e la riunione ministeriale della NATO di questa settimana ha segnalato esplicitamente l'intenzione di migliorare le forniture. Tuttavia, i principali esperti credono che in qualche modo le minacce nucleari di Putin abbiano condizionato una certa inibizione occidentale sulla consegna di armi potenti all'Ucraina. Un esempio è il tentativo fallito di fornire jet da combattimento MiG, di cui si è discusso qualche settimana fa, ma che non si è concretizzato. Alcuni sostengono che l'unico limite dovrebbe essere quello di non attaccare direttamente la Russia, ma che qualsiasi consegna di armi all'Ucraina è perfettamente legittima nel contesto del sostegno alla legittima autodifesa.

Ciò che scorre, tuttavia, e senza dubbio a grande vantaggio dell'Ucraina, sono le informazioni di intelligence. Le comunicazioni ufficiali non sono abbondanti in questo settore, ma ci sono abbastanza elementi per dedurre l'importanza della questione.

"Abbiamo condiviso l'intelligence che include informazioni che gli ucraini possono usare per sviluppare la loro risposta militare all'invasione russa. Lo abbiamo condiviso in tempo reale", ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki il 3 marzo. "Guardiamo molto attentamente. Abbiamo capacità di sorveglianza che ci forniscono molte informazioni. Questo è importante ed è qualcosa che usiamo in modo buono. Perché l'informazione, una migliore consapevolezza della situazione, è ovviamente qualcosa che è molto rilevante in una situazione come questa", ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg questa settimana.

Sia la NATO che alcuni dei suoi alleati individualmente o altri paesi come la Svezia sono attivi in missioni di volo di ricognizione e sorveglianza nelle vicinanze dello spazio aereo ucraino. "Non sappiamo esattamente cosa stanno trasmettendo loro, ma sappiamo che c'è un'intensa attività di volo, perché lo stanno facendo? Logicamente, per trasmettere informazioni agli ucraini. Questo è stato tremendamente importante per facilitare la difesa, per attaccare aspetti chiave della logistica russa, per uccidere i generali", dice Alberque.

Simon è d'accordo: "Anche se non ci sono informazioni pubbliche su questo, tutto indica che all'Ucraina viene offerta anche assistenza in termini di intelligence, sorveglianza, ricognizione, attraverso aerei e satelliti, e anche l'intelligence classica di spionaggio, in modo che possa avere un quadro operativo più chiaro".

L'Ucraina conta anche sul supporto occidentale nella difesa informatica, anche da parte di aziende private come Microsoft, che lo hanno annunciato pubblicamente. La società di Gates ha segnalato diverse azioni, tra cui una questa settimana per neutralizzare un attacco contro le istituzioni ucraine da parte di Strontium, un gruppo legato ai servizi segreti stranieri dell'esercito russo.

In questo campo, come in altre aree militari, l'assistenza occidentale ha gradualmente preso forma sotto forma di formazione, istruzione e sostegno finanziario dopo l'aggressione russa iniziata nel 2014 con l'annessione della penisola ucraina di Crimea. Ora è in una fase di metamorfosi in linea con l'evoluzione del conflitto. Resta da vedere dove andrà. Per ora, è stato decisivo.