SENZA ATLANTIA, CHI SE LA CIUCCIA ALITALIA? - L’IPOTESI, SE NON SI DOVESSE TROVARE UN SOCIO FORTE, E’ CHIEDERE A FERROVIE DELLO STATO DI AUMENTARE LA PROPRIA QUOTA DAL 30% A PIÙ DEL 50% - IN SETTIMANA SI ATTENDE LA FORMALIZZAZIONE DELL' OFFERTA SIA DA PARTE DEL GRUPPO TOTO CHE DAL PATRON DELLA LAZIO CLAUDIO LOTITO

di maio e toninelli davanti all air force renzi

Nicola Lillo per “la Stampa”

Ora che il governo ha deciso di escludere definitivamente dalle trattative per Alitalia la holding dei Benetton Atlantia, attaccata a più riprese dai grillini, la partita per l' ex compagnia di bandiera si complica enormemente, mentre mancano appena 15 giorni per trovare la quadra. Per questo circola nell' esecutivo un' ipotesi estrema, qualora non si dovesse trovare alcun socio forte: vale a dire chiedere a Ferrovie dello Stato - che è il perno dell' operazione - di aumentare la propria quota dal 30% ipotizzato finora fino ad una quota anche superiore al 50%.

alitalia

Luigi Di Maio, che non ha intenzione di far fallire la società, avrebbe infatti già accennato l' ipotesi all' amministratore delegato di Fs, Gianfranco Battisti. Si tratta di una prospettiva che sarebbe però difficile da digerire per le Fs (controllate dal governo), visto che all' inizio di questa trattativa avevano deliberato di partecipare al piano solo al fianco di un partner solido che per ora non c' è.

Mentre il governo studia anche questa opzione, in settimana si attende la formalizzazione dell' offerta sia da parte del gruppo Toto che dal patron della Lazio Claudio Lotito. Sarebbero questi due attori a dover coprire il 40% del nuovo azionariato finora mancante (il resto è diviso tra Fs, Tesoro e Delta). In Ferrovie e al ministero dello Sviluppo si attendono le garanzie finanziarie: Toto assicura di avere liquidità sufficiente (servono almeno 300 milioni), mentre Lotito sarebbe pronto a presentare garanzie bancarie. Si vedrà se nelle prossime due settimane verrà chiuso il cerchio. Altrimenti si proverà il piano B con Ferrovie.

gianfranco battisti

In corsa ci sarebbero poi altri due possibili investitori: uno è German Efromovich, imprenditore sud americano e azionista di maggioranza della compagnia colombiana Avianca, il quale vorrebbe il controllo del nuovo vettore; l' altro gruppo interessato ha inviato nei giorni scorsi una lettera al Mise chiedendo udienza. Si tratta di investitori che dicono di aver alle spalle un vettore dell' est Europa. Queste due manifestazioni di interesse sono considerate poco credibili da chi segue il dossier, ma in mancanza di alternative potrebbero anche avere un ruolo, seppur minore.

meme sull'offerta di lotito per alitalia 1