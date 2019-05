IN DIRETTA DALLE VALLE DEI TEMPLI, ARRIVANO LE CANDIDATE DELLA SINISTRA PER LE EUROPEE: LA 79ENNE GINEVRA BOMPIANI E LA 90ENNE LUCIANA CASTELLINA (CORRE IN GRECIA CON “SYRIZA”) CON LA BENEDIZIONE DELLA 95ENNE ROSSANA ROSSANDA - UN FLORILEGIO DI SLOGAN IN BIANCO E NERO: “STIAMO ENTRANDO NEL NAZISMO”, “SALVINI E’ PEGGIO DEL PRIMO VENTENNIO”, “HA SDOGANATO IL FASCISMO” - FRATOIANNI: “SUPEREREMO IL 4 PER CENTO”