“IL BUSTO DEL DUCE? NON LO BUTTERÒ MAI, È UN REGALO DI MIO PADRE” – IGNAZIO LA RUSSA NON HA ANCORA CAPITO DI ESSERE LA SECONDA CARICA DELLO STATO E CONTINUA A FARE IL NOSTALGICO. OGGI, PARLANDO A UN CONVEGNO AL SENATO, HA DETTO DI NON AVERE ALCUNA INTENZIONE DI SPEDIRE IN CANTINA LA STATUETTA DI MUSSOLINI CHE CONSERVA GELOSAMENTE: “NON CAPISCO PERCHÉ DOVREI BUTTARLO. LO CONSERVO COSÌ COME FAREI CON QUELLO DI MAO ZEDONG”