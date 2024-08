8 ago 2024 19:43

SERVIZI INQUIETI - LA NOMINA DI GIUSEPPE DEL DEO ALLA VICE DIREZIONE DEL DIS NON HA SORPRESO GLI ‘’ADDETTI AI LIVORI’’. MALGRADO IL SUO RAPPORTO CON GIORGIA MELONI E IL DI LEI CAPOSCORTA, AGENTE AISI, NONCHÉ CONIUGE DEL CAPO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PREMIER, LA POTENTE PATRIZIA SCURTI, DEL DEO ERA USCITO SCONFITTO PER LA DIREZIONE DEI SERVIZI INTERNI. MANTOVANO HA SCELTO BRUNO VALENSISE - DATI I LORO RAPPORTI “DIVISIVI”, LA DUCETTA HA NOMINATO DEL DEO AL POSTO LASCIATO VACANTE DA VALENSISE. CHI NON AVRÀ STAPPATO UNA BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE È LA CAPA DEL DIS, ELISABETTA BELLONI…