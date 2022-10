IL SESSISMO ESISTE SOLO QUANDO COLPISCE I "BUONI" – “IL FOGLIO”: “IMMAGINATE UN UOMO DI DESTRA DESCRIVERE UNA DONNA DI SINISTRA COME UNA CULONA O UNA COATTA. ORA IMMAGINATE UN UOMO, AUTOPOSIZIONATO TRA I BUONI, DESCRIVERE UNA DONNA DI DESTRA COME UNA CULONA E COME UNA COATTA. E' TRATTO DA UNA STORIA VERA: OLIVIERO TOSCANI HA DETTO CHE NON SOPPORTA ‘ESTETICAMENTE’ GIORGIA MELONI, “LA REGINA DI COATTONIA”, E VIA CON I CUORI…” - E A SINISTRA TUTTI MUTI...

Immaginate un uomo descrivere una donna come una culona o come una coatta. Le reazioni sarebbero di biasimo e di riprovazione. Che cosa c’entrano i particolari fisici o quanto siamo educate nel parlare e nel (non) gesticolare?

Se abbiamo finito le scuole medie e ancora pensiamo che “cicciona” sia un argomento, o siamo un po’ tonti oppure siamo del tutto impreparati ad affrontare una discussione.

[…] Immaginate poi un uomo di destra descrivere una donna di sinistra come una culona o come una coatta. Alle prime reazioni forse si aggiungerebbe anche un velo di Maya di posizionamento morale e di superiorità politica.

Come ti permetti tu che sei uomo e pure di destra di offendere e denigrare una donna illuminata e sempre dalla parte dei giusti? (Basterebbe lo scenario precedente e questa parte di indignazione sarebbe già superflua, come superflui sarebbero gli hashtag qualcosashaming, ma abbiate pazienza).

Ora immaginate un uomo, autoposizionato tra i buoni e schierato per le cause perse (anche se persi sono sempre gli argomenti e mai le cause), descrivere una donna di destra come una culona e come una coatta.

Le stesse persone sdegnate e offese nei casi precedenti metterebbero cuoricini e commenterebbero orgogliose. Guarda come gliele ha cantate! Ah, ma ha proprio ragione! Lo avevo detto io, quella culona coatta quattrocchi! (Tratto da una storia vera: Oliviero Toscani ha detto in un’intervista alla Stampa che non sopporta “esteticamente” Giorgia Meloni, “la regina di coattonia”, e via con i cuori).

Mi chiedo se questa sindrome abbia un nome, se sia una specie di scotoma cognitivo, se sia intenzionale oppure no. E non so decidere quale delle due ipotesi sia peggiore, perché se la sbadataggine è in genere sempre più grave di una fallacia intenzionale, mi pare anche che strategicamente sia così perdente mettersi a tirare gavettoni che mi vengono dei dubbi.

Magari non se ne accorgono proprio? Magari non si rendono conto che un cattivo argomento vale sia contro i cattivi sia contro i buoni? […] E se pensi di aver affondato e sconfitto il tuo avversario forse quello che sta affogando sei tu (perdonate la metafora bellica, ci si abitua a tutto col tempo). […] poi è difficile rimediare a questa regressione argomentativa, è difficile recuperare un po’ di credibilità quando domani difenderai una posizione o una proposta di legge. Poi forse l’errore è il mio o di chi crede che non possa essere tutto posizionamento, schieramento aprioristico, più simile a un derby che a una discussione. E allora lì le regole sono molto elementari: vince chi ha più tempo da perdere e chi ha meno senso del ridicolo […]

