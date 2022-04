SESSO, BUGIE E UFO: LICENZIATO IL CAPO DEL CONTROSPIONAGGIO E DELLA SICUREZZA DEL PENTAGONO GARRY REID - NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI, IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA AVEVA INDAGATO SU REID SU NUMEROSE ACCUSE, TRA CUI IL MANTENIMENTO DI UNA RELAZIONE SESSUALE CON UNA DIPENDENTE, LE MOLESTIE SESSUALI E LA PROMOZIONE DI UN AMBIENTE DI LAVORO OSTILE - ACCUSATO ANCHE DI SVOLGERE UN RUOLO CENTRALE NELL'OFFUSCARE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL RITROVATO INTERESSE DEL PENTAGONO PER I "FENOMENI AEREI NON IDENTIFICATI", PIÙ COMUNEMENTE NOTI COME UFO

In qualità di Direttore dell'intelligence per la difesa del Pentagono e alto dirigente presso l'Ufficio del Sottosegretario alla Difesa per l'intelligence e la sicurezza OUSD(I&S), Garry Reid era responsabile di tutte le operazioni di controspionaggio, sicurezza e forze dell'ordine all'interno del Dipartimento della Difesa .

Questo, oltre a dirigere l'Afghanistan Crisis Action Group, l'ufficio incaricato di evacuare i rifugiati afgani durante il ritiro dell'America dall'Afghanistan.

Ora, in esclusiva, The Debrief ha appreso che Reid è stato recentemente licenziato dalle sue responsabilità all'interno del governo degli Stati Uniti.

Prima di essere estromesso dalla carica di Direttore dell'Intelligence della Difesa, Reid era stato oggetto di un'indagine durata quasi due anni da parte di The Debrief . Parlando in condizione di anonimato, diversi dipendenti attuali ed ex del Pentagono hanno detto a The Debrief che Reid si era impegnato per anni in cattiva condotta e corruzione ad ampio raggio.

Negli ultimi quattro anni, l'ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa aveva indagato su Reid su numerose accuse, tra cui il mantenimento di una relazione sessuale con un dipendente subordinato, le molestie sessuali e la promozione di un ambiente di lavoro ostile.

Nel 2020, l'Ufficio IG ha scoperto che Reid aveva violato i regolamenti etici congiunti creando l'apparenza di una relazione inappropriata o di un trattamento preferenziale con una subordinata donna e la cattiva gestione delle informazioni non classificate controllate.

il pentagono pubblica video ufo 3

Nel maggio 2021, Reid è stato nominato in un altro reclamo formale di IG, questa volta coinvolgendo l'ex direttore del personale di gestione speciale dei programmi nazionali presso OUSD (I&S), Luis Elizondo.

Nella sua denuncia, Elizondo ha accusato Reid di svolgere un ruolo centrale nell'offuscare le informazioni riguardanti il ritrovato interesse del Pentagono per i "fenomeni aerei non identificati", più comunemente noti come UFO.

Reid è stato anche accusato di aver fuorviato maliziosamente il pubblico sul coinvolgimento di Elizondo con il programma UFO quasi segreto del Dipartimento della Difesa, l'Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP).

il pentagono pubblica video ufo 4

Non è del tutto chiaro cosa abbia portato al recente licenziamento di Reid. Tuttavia, diversi funzionari della difesa che hanno familiarità con la situazione hanno detto a The Debrief di ritenere che il peso delle numerose accuse passate, il disastroso ritiro dei rifugiati dall'Afghanistan e le attuali indagini sulla cattiva condotta fossero troppo significative e alla fine hanno portato al suo licenziamento.

