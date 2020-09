15 set 2020 12:51

LA SFIDA DI BORIS ALL’UE - PRIMO SCOGLIO SUPERATO ALLA CAMERA DEI COMUNI BRITANNICA PER IL CONTESTATISSIMO PROGETTO DI LEGGE DEL GOVERNO JOHNSON CHE MIRA A RIMETTERE IN DISCUSSIONE ALCUNI DEGLI IMPEGNI PRESI PER IL DOPO BREXIT, IN PARTICOLARE SULLO STATUS COMMERCIALE E DOGANALE DELL'IRLANDA DEL NORD - IL PREMIER INGLESE PUNTA A OTTENERE UN ACCORDO COMMERCIALE MIGLIORE CON BRUXELLES MA…