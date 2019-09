SFOLLATEVI A CASA VOSTRA - TRUMP NEGA LO STATUS DI RIFUGIATI TEMPORANEI AGLI ABITANTI DELLE BAHAMAS: ''LI AIUTEREMO A RIPRENDERSI DALL'URAGANO, MA NON FAREMO ENTRARE TUTTI INDISCRIMINATAMENTE. È PIENO DI CATTIVE PERSONE E MEMBRI DI GANG'' - LA CORTE SUPREMA GLI DÀ RAGIONE SUI LIMITI ALL'ASILO: I MIGRANTI CHE ARRIVANO AL CONFINE COL MESSICO NON POTRANNO CHIEDERLO SE NON HANNO PRESENTATO RICHIESTA IN UNO DEGLI ALTRI PAESI ATTRAVERSATI DURANTE IL VIAGGIO

VITTORIA TRUMP A CORTE SUPREMA, OK A LIMITI ASILO

migranti messicani attraversano il confine in arizona

(ANSA) - Donald Trump incassa una vittoria sull'immigrazione alla corte suprema, a maggioranza repubblicana dopo le sue due nomine: ribaltando la decisione di una corte d'appello, i giudici hanno deciso di far entrare in vigore la nuova normativa governativa che vieta a gran parte degli immigrati centroamericani di chiedere asilo in Usa se durante il loro viaggio hanno attraversato Paesi terzi sicuri dove potevano avanzare la stessa istanza. Due giudici, Ruth Bader Ginsburg e Sonia Sotomayor, si sono dissociati.

TRUMP, GRANDE SUCCESSO A CORTE SUPREMA SU ASILO

donald trump

(ANSA) - "Grande vittoria alla corte suprema degli Stati Uniti per la frontiera sulla questione dell'asilo": cosi' Donald Trump dopo la decisione dei giudici di far entrare in vigore - finche' prosegue la battaglia legale nel merito - la normativa che vieta a gran parte degli immigrati centroamericani di chiedere asilo in Usa se non l'hanno fatto in uno degli altri Paesi attraversati durante il loro viaggio.

migranti messicani attraversano il confine in arizona 1

TRUMP NON VUOLE I RIFUGIATI DALLE BAHAMAS, "CATTIVE PERSONE"

(ANSA) - Donald Trump prende di mira i rifugiati delle Bahamas, vittime dell'uragano Dorian. Secondo il presidente degli Stati Uniti si deve stare attenti a farli entrare negli Usa, perche' tra di loro potrebbero esserci "cattive persone". "Le Bahamas - ha detto il presidente americano - hanno avuto enormi problemi con le persone che sono andate sulle loro isole e che invece non dovevano essere lì. Non voglio che quelle persone vengano negli Stati Uniti, compresi membri di gang, bande e spacciatori".

migranti assaltano confine usa messico 2

Lo scorso fine settimana a centinaia di sopravvissuti a bordo di una nave è stato negato l'ingresso in Florida perchè senza un visto. Parlando poi ai giornalisti alla Casa Bianca Trump ha sottolineato che tutti devono avere i documenti in regola.

DORIAN, TRUMP NON CONCEDERÀ L’ASILO AGLI SFOLLATI DELLE BAHAMAS

la marcia degli honduregni verso gli stati uniti

https://www.notizieoggi24.it/

Il presidente Donald Trump non concederà il soggiorno temporaneo alle persone sfollate alle Bahamas, dopo il passaggio dell’uragano Dorian, che ha colpito la regione quando era categoria 5, la più alta per quanto riguarda gli uragani. Con il soggiorno temporaneo gli sfollati potrebbero rimanere negli Stati Uniti per lavorare e vivere finché non sarà considerato sicuro tornare a casa.

A darne comunicazione è stata la NBC, che ha citato fonti dell’amministrazione. Ad oggi sono 300mila persone ad avere questo status negli Stati Uniti, molti dei quali sono sopravvissuti al terremoto di Haiti nel 2010.

bahamas 1

Il Commissario per le Dogane e le Frontiere, Mark Morgan, aveva spiegato che gli Stati Uniti stavano valutando se concedere asilo agli sfollati dell’uragano nei giorni scorsi. Evidentemente le discussioni all’interno dell’amministrazione sono andate verso la decisione di negare il visto temporaneo. Gli sfollati potranno recarsi negli Stati Uniti, ma non avranno il visto lavorativo. Da lunedì si sono spostate 1.500 persone.

uragano dorian 2 URAGANO DORIAN