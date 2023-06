3 giu 2023 08:48

SGARBI QUOTIDIANI – IL CRITICO D’ARTE SI INSEDIA COME SINDACO DI ARPINO E INDICE SUBITO UN REFERENDUM POPOLARE PER CHIEDERE LA CONFERMA DEL VOTO CHE LO HA ELETTO: “IL 50% O VADO VIA” – È UNA REPLICA AL CONSIGLIERE D’OPPOSIZIONE DEL COMUNE, NICCOLÒ ASINELLI, SECONDO CUI SGARBI NON HA IL SOSTEGNO DELLA MAGGIORANZA DEI CITTADINI - LE NUOVE DELEGHE AGLI ASSESSORI: UNESCO, CIVILTÀ CLASSICA, ACQUA - VIDEO