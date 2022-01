Aldo Cazzullo per corriere.it

Vero cult di questa elezione presidenziale è la telefonata stilnovista di Berlusconi alla Boschi. Sgarbi: «Pareva Cavalcanti nei suoi momenti più belli, Dante nella fase della donna angelicata…»

Sì, ma cosa le ha detto? «Vorrei essere più giovane solo per poter corteggiare una donna scesa in terra a miracol mostrare…questa telefonata vale per tutto quelle che avrei voluto farle e non le ho mai fatto…» Silvio aveva gli occhi ispirati e un sorriso mistico». E lei, Sgarbi? «Mi sono allontanato e li ho lasciati soli»

Sgarbi: «I miei scoiattoli sono pronti a votare la Casellati. Casini? È di destra, ma pure di sinistra. Mi ricorda il prefetto Caruso, candidato dalla Dc morente a sindaco della capitale, che disse: «Tifo sia per la Roma sia per la Lazio» e fu subissato di pernacchie

