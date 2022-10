12 ott 2022 20:20

SI COMINCIA BENE: È SALTATO IL VERTICE A VILLA GRANDE - GIORGIA MELONI È ANDATA A CASA DI BERLUSCONI, MA SALVINI NO. E' IN FISSA PER IL VIMINALE E STA ALZANDO IL PREZZO: NON VUOLE LA RUSSA ALLA PRESIDENZA DEL SENATO MA CALDEROLI - GIORGETTI PIGOLA: “C’È ANCORA TEMPO, MA NON MOLTO” – LA MOSSA DEL “CAPITONE” MESSA A PUNTO IERI CON IL BANANA E LA RONZULLI: METTI UN PO' DI PAURA A GIORGIA, MINACCIA UN APPOGGIO ESTERNO AL GOVERNO...