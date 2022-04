2 apr 2022 15:12

SI FA PRESTO A DIRE CENTRODESTRA – SALVINI, MELONI E BERLUSCONI FATICANO A TROVARE UN ACCORDO PER LE AMMINISTRATIVE, IN PARTICOLARE SULLE CANDIDATURE PER PALERMO E MESSINA – LA “DUCETTA” SFERZA GLI ALLEATI: “DEVONO DIRE SE PER LORO LA PRIORITÀ È FAR VINCERE IL CENTRODESTRA O PIUTTOSTO FRENARE LA CRESCITA DI FRATELLI D'ITALIA. NOI STIAMO SOSTENENDO TUTTI I SINDACI USCENTI DEL CENTRODESTRA. MA ANCORA ASPETTIAMO IL VIA LIBERA DEGLI ALLEATI SUI NOSTRI SINDACI USCENTI…”