IL TERMOVALORIZZATORE A ROMA METTE IN CRISI L’ALLEANZA PD-5 STELLE: ORA ANCHE CONTE DICE "NO" - AUMENTANO LE GRANE NON SOLO PER IL SINDACO GUALTIERI MA ANCHE PER LETTA CHE A LIVELLO NAZIONALE HA SCOMMESSO SUL CAMPO LARGO CON IL M5S - CALENDA FA IL MARAMALDO CON ENRICHETTO: "OGNI MATTINO CONTE VI SPIEGA PERCHÉ NON POTETE GOVERNARE INSIEME. E VOI TUTTI I POMERIGGI SPIEGATE AL PAESE PERCHÉ È UNA RELAZIONE BELLISSIMA. EPPURE IL DIVORZIO È LEGALE”