Paul Krugman per “New York Times”*, pubblicato da “la Repubblica”

*Traduzione di Anna Bissanti

Il dibattito tra gli aspiranti candidati democratici di mercoledì scorso ci ha fornito molte più informazioni dei precedenti. Abbiamo appreso che, come candidato alla presidenza, Michael Bloomberg è un grande uomo d' affari e che Elizabeth Warren resta una forza da non sottovalutare. Che cosa implica tutto ciò per la nomina del candidato democratico? Non ne ho idea.

Forse, però, lo scontro Warren-Bloomberg contribuirà a distogliere un po' l' attenzione dalla questione della Medicare for All (Assistenza sanitaria universale, NdT) - che non ha possibilità di entrare in vigore a prescindere da chi vincerà - e a riportarla su un' altra nella quale, invece, conterà moltissimo quale democratico finirà col prevalere. Faremo qualcosa per frenare la finanziarizzazione dell' economia degli Stati Uniti?

Durante la più grandiosa generazione dell' economia americana, Wall Street fu una componente periferica del quadro generale. Quando pensava ai leader economici, la gente pensava alle persone che dirigevano le aziende che producevano beni e oggetti, non a quelle che si erano arricchite in intrighi. Le cose cambiarono negli anni Ottanta, grazie alla deregulation finanziaria. I grossi capitali si fecero comprando e acquistando aziende, non più dirigendole.

In molti casi, quegli accordi finanziari oberarono le aziende di livelli paralizzanti di debito, facendole finire spesso in bancarotta e determinando una distruzione dei posti di lavoro. Il settore finanziario divenne parte integrante dell' economia. Non risulta che l' enorme espansione di Wall Street abbia reso più efficiente il resto dell' economia.

Al contrario: la crescita delle entrate dei nuclei familiari rallentò mentre quella finanziaria si impennò. La crescita galoppante della finanza preparò il terreno per la crisi economica più grave dai tempi della Grande Depressione. E fece di Michael Bloomberg un miliardario.

A suo merito va detto che non si è mai lasciato coinvolgere da intrighi finanziari. Si è arricchito vendendo strumenti specifici ai trafficanti truffaldini. Mi riferisco al Bloomberg Terminal, un sistema informatico che fornisce agli iscritti accesso in tempo reale a quantità enormi di informazioni finanziarie. Questo accesso è costoso, 24mila dollari l' anno. Il suo è un business redditizio. Lo è anche per l' economia? No.

Bloomberg ha accumulato miliardi di dollari con una corsa alle armi finanziarie che costa ingenti somme di denaro ma lascia pressoché tutti al punto di partenza. E questo mi porta a parlare di Elizabeth Warren. Cercando di compiacere i sostenitori di Bernie Sanders, è inciampata malamente, allontanandosi dalla nomination.

Prima di tutto ciò, comunque, Warren si era guadagnata la fama di accanita crociata contro le frodi e gli eccessi del settore finanziario. Dopo la crisi finanziaria del 2008, la creazione dell' Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori era stato partorito proprio da Warren. Quell' ufficio aveva riscosso un successo enorme, facendo risparmiare alle famiglie vari miliardi di dollari, fino a quando l' Amministrazione Trump non si è adoperata per abrogarlo.

La riforma finanziaria, a differenza di quella sanitaria, è un ambito nel quale conterà quale democratico diventerà presidente. Altri candidati - incluso Bloomberg - hanno avallato riforme simili a quella di Warren. Ritengo giusto chiedersi quanto si sentirebbero vincolati a sostenerle in pratica e anche se sarebbero disposti a dissipare il loro capitale politico in battaglie invincibili. Il dibattito di mercoledì scorso potrebbe rivelarsi utile se ai democratici avrà rammentato che la corruzione, le frodi e gli eccessi di Wall Street, possono diventare questioni politiche importanti, soprattutto contro un presidente corrotto e così in combutta con i truffatori.

