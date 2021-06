8 giu 2021 20:27

SI È RISVEGLIATO GRILLO - BEPPE-MAO ESCE DAL LETARGO E SCRIVE UN POST SUL BLOG CONTRO LE SPECULAZIONI FINANZIARIE: “LA POLITICA CON LA P MAIUSCOLA NON PUÒ PIÙ TOLLERARE TUTTO CIÒ. L’ITALIA DA SOLA NON PUÒ ESSERE DETERMINANTE. PUÒ PERÒ, E DEVE, SOLLEVARE CON GRANDE FORZA IL TEMA, SIA A BRUXELLES PRESSO L’UE, SIA NELLE ALTRE SEDI INTERNAZIONALI” - “VA CONCRETIZZATO UNO STRUMENTO PER FRENARE LE SPECULAZIONI FINANZIARIE, CIOÈ IL 95% DELLE OPERAZIONI COMPLESSIVE, E CHE SONO PROBABILMENTE IN PARTE RESPONSABILI DEL RECENTE AUMENTO GENERALIZZATO DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME DI CUI TUTTI CI SIAMO DOVUTI ACCORGERE RECENTEMENTE”