SI SALVINI CHI PUÒ – IL CAPITANO ATTIVA LA MODALITÀ CAMPAGNA ELETTORALE: “C’È UN DISEGNO CHE PARTE FUORI DALL’ITALIA PER SVENDERE IL PAESE. IL PREMIER È STATO TROVATO A BIARRITZ SU INDICAZIONE DELL’UE E DI BERLINO” - “DAL PD CI SI ASPETTA DI TUTTO. L’UNICO COLLANTE DEL GOVERNO GIALLOROSSO È L’ODIO VERSO LA LEGA. MA PRIMA O POI IL GIUDIZIO DEL POPOLO ARRIVA”

SERGIO MATTARELLA CON LA DELEGAZIONE DELLA LEGA - MATTEO SALVINI MASSIMILIANO ROMEO RICCARDO MOLINARI

giuseppe conte al g7 di biarritz con pochette a 4 punte 1

Crisi, Salvini: Premier trovato a Biarritz su indicazione Ue e Berlino

(LaPresse) - "Il presidente del Consiglio l'hanno trovato a Biarritz su indicazione di Parigi-Berlino- Bruxelles: un Monti bis. A qualcuno dava fastidio un governo che stava restituendo orgoglio, dignità, sovranità, futuro alle famiglie e alle imprese italiane". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine delle Consultazioni al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

MASSIMILIANO ROMEO MATTEO SALVINI RICCARDO MOLINARI

Crisi, Salvini: Disegno che parte fuori da Italia per svendere Paese

(LaPresse) - "Abbiamo l'impressione, se non la certezza, che ci sia un disegno che parte da lontano, non dall'Italia, per la svendita del Paese. Non sarebbe rispettoso per gli italiani, poi ci si chiede perchè tanti italiani non vanno più a votare". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine delle Consultazioni al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

I POTENTI AL TAVOLO DEL G7 DI BIARRITZ

Crisi, Salvini: Sconcerto di milioni italiani per teatrino poltrone

Roma, 28 ago. (LaPresse) - "Secondo il rituale previsto siamo stati rapidi, precisi e diretti. Onesti fino in fondo con presidente della Repubblcia a cui abbiamo espresso sconcerto, non della Lega ma degli italiani per lo spettacolo indecoroso, il teatrino per la guerra delle poltrone che si sta verificando da giorni". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine delle Consultazioni al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

matteo salvini bacia il rosario mentre parla giuseppe conte 1

Crisi, Salvini: Prima o poi giudizio popolo arriva, noi a testa alta

Roma, 28 ago. (LaPresse) - "Sono convinto che comunque vada, il giudizio popolare poi lo devi ascoltare. E noi lo affrontiamo a testa alta e viso scoperto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

GIOVANNI GRASSO GUARDA MATTEO SALVINI PARLARE

Salvini: Questi giorni ci confermano che avrebbero detto no a Flat tax

Roma, 28 ago. (LaPresse) - "Tutta la storia di questi giorni ci conferma che non ci avrebbero mai permesso una manovra coraggiosa fondata sulla Flat tax". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Crisi, Salvini: Per Pd vale tutto, discontinuità con stesso premier

matteo salvini bacia il rosario mentre parla giuseppe conte

Roma, 28 ago. (LaPresse) - "Dal Pd ci si aspetta di tutto. Discontinuità con lo stesso presidente del Consiglio". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Crisi, Salvini: I 5 stelle abbastanza combattuti al loro interno

matteo salvini e giuseppe conte in senato prima del discorso del premier

Roma, 28 ago. (LaPresse) - "I M5S mi sembrano abbastanza combattuti al loro interno". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Consultazioni, Salvini: Governo ancora deve iniziare e già M5S e Pd litigano

LUIGI DI MAIO ROUSSEAU BY TERRE IMPERVIE LA TRATTATIVA PD-M5S VISTA DA STAINO

Roma, 28 ago. (LaPresse) - "E' il primo giverno che prima di inizare a lavorare ha già iniziato a litigare, all'interno del Pd e del Movimento 5Stelle. Non sarebbe più coerente, abbiamo detto al presidente della Repubblica, tornare a votare? ". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine delle Consultazioni al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

NICOLA ZINGARETTI E LUIGI DI MAIO BY CARLI

Crisi, Salvini: Unico collante governo odio nei confronti Lega

Roma, 28 ago. (LaPresse) - "L'unico collante del governo giallorosso è l'odio nei confronti della Lega". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Crisi, Salvini: Non vinciamo subito? Aspettiamo anche un anno, no fretta

matteo salvini giancarlo giorgetti

Roma, 28 ago. (LaPresse) - "Non vinciamo tra due mesi? Dobbiamo aspettare sei mesi, un anno? Non abbiamo fretta". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

MATTEO SALVINI AL SENATO

Crisi, Salvini: Qualcuno dica senza ridere che Governo M5S-Pd durerà

Roma, 28 ago. (LaPresse) - "Mi dica qualcuno senza ridere che quello tra Pd e M5S è un Governo di lunga durata". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

NICOLA ZINGARETTI ARRIVA A PALAZZO CHIGI PER L'INCONTRO CON LUIGI DI MAIO FOTOMONTAGGIO – LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI

zingaretti di maio