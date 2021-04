SÌ, VOTARE. MA COME? - LA VERA DIFFERENZA TRA LETTA E ZINGARETTI SI CONSUMA SULLA LEGGE ELETTORALE - IL NUOVO SEGRETARIO DEL PD, IN ASSE CON SALVINI, PROPENDE PER IL MAGGIORITARIO - IL GOVERNATORE DEL LAZIO E L'AVVOCATO DI PADRE PIO VOGLIONO IL PROPORZIONALE - L'INTERVISTA DI BETTINI AL "CORRIERE" E IL PIZZINO A ENRICHETTO…

Sì, votare. Ma come? Sulla legge elettorale si registra l'ennesima distanza tra la gestione Letta e quella del tandem Bettini-Zingaretti. Se il governatore del Lazio, d'accordo con Giuseppe Conte, propendeva per un sistema proporzionale, Sotti-Letta pensa al maggioritario (in asse con Salvini).

Nella sua intervista al "Corriere", Goffredo Bettini - con il suo linguaggio felpato - ha fatto capire di non condividere le idee del nuovo segretario Pd: "Lo schema maggioritario impone un'alleanza già definita in partenza. Si deve procedere con accortezza. È buffo. Quelli che mi hanno tanto criticato su una mia presunta idea di alleanza "strutturale" con i 5 Stelle, non riflettono sul fatto che mentre con il proporzionale ogni partito può mantenere, in una alleanza competitiva, la propria identità e il proprio profilo, con il maggioritario il Pd sarà obbligato "strutturalmente" a presentarsi di fronte agli elettori con il movimento di Grillo, e spero rapidamente di Conte".

Il "pizzino" a Letta è chiaro: "Segnalo il pericolo di una sovrapposizione di punti di riferimento sociali, di posizionamento, di parole d' ordine tra il Pd e ciò che sarà il nuovo partito di Conte. Sarebbe un errore. Ridurrebbe le potenzialità espansive dell'intera alleanza".

Se i Cinquestelle, per bocca del presidente della commissione Affari Costituzionali Giuseppe Brescia, hanno rinforzato il sostegno alla mozione Conte-Zingaretti ("Noi restiamo convinti proporzionalisti, non credo possiamo indietreggiare"), Salvini va in soccorso di Enrico Letta: "Il proporzionale ci riporterebbe ai riti della prima Repubblica e Letta condivide: la sera delle elezioni gli italiani hanno il diritto di sapere chi li governera' per i successivi 5 anni".

