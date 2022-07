SIAMO QUI PER ABBASSARE GLI SPREAD – IL DIFFERENZIALE TRA BTP E BUND TEDESCHI CALA SOTTO QUOTA 194 PUNTI DURANTE L’INTERVENTO DI DRAGHI AL SENATO – “MARIOPIO” HA FATTO CAPIRE AI PARTITI CHE È DISPONIBILE A UN NUOVO PATTO, E HA DELINEATO LA RIGIDA ROAD MAP DEI PROSSIMI MESI. E I MERCATI HANNO APPREZZATO…

mario draghi in senato

(ANSA) - Cala sotto quota 194 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi nel corso dell'intervento in Senato del presidente del Consiglio Mario Draghi che ha affermato la necessità di "proseguire in questo confronto e definire una prospettiva condivisa" in vista della legge di bilancio. Lo spread si porta a 193,9 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 14,1 punti base al 3,173%. Nel resto d'Europa il calo dei rendimenti è di circa 6 punti base in media.