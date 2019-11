"VOLEVANO AMMAZZARE BETTINO" – IL FIGLIO BOBO RACCONTA I DUE MISTERIOSI E IDENTICI INCIDENTI ACCADUTI IN TUNISIA – "MIO PADRE COME GARIBALDI: LA SUA NON FU LATITANZA MA UN ESILIO". ECCO PERCHE’ - "QUANDO SENTO CHE SALVINI FORSE SARÀ AD HAMMAMET, MI SEMBRA INOPPORTUNO: QUESTI SOVRANISTI DI OGGI, SONO GLI STESSI CHE IERI ESIBIVANO IL CAPPIO IN PARLAMENTO - E QUANDO LA MAGLIE DICE CHE OGGI SI DIFENDONO I CONFINI COME CRAXI A SIGONELLA IL PARAGONE È SBALLATISSIMO…" - E SUL TESORO DI CRAXI...