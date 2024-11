SIAMO SULL'ORLO DI UNA GUERRA NUCLEARE? - DOPO CHE BIDEN HA PERMESSO A ZELENSKY DI USARE I MISSILI AMERICANI PER COLPIRE LA RUSSIA, PUTIN APPROVA IL DECRETO CHE AGGIORNA LA DOTTRINA NUCLEARE: MOSCA POTRÀ USARE LE TESTATE ATOMICHE SE ATTACCATA DA KIEV CON MISSILI FORNITI DA PAESI OCCIDENTALI, COME GIA' AVVENUTO - IL CREMLINO SI APPELLA A TRUMP: "SE ASCOLTA LE NOSTRE RAGIONI, LA PACE È POSSIBILE" - MEDVEDEV SOFFIA SUL FUOCO: "È UN NOSTRO DIRITTO REAGIRE CON ARMI DISTRUZIONE MASSA" - A CAUSA DELLA TENSIONE, LA BORSA PEGGIORA...

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin ha approvato il decreto che aggiorna la dottrina nucleare della Russia. Lo riporta la Tass.

CREMLINO, 'ARMI NUCLEARI ESTREMA RISORSA PER DIFENDERE SOVRANITÀ'

(ANSA) - MOSCA, 19 NOV - La Russia potrà usare armi nucleari come "estrema risorsa per proteggere la sovranità del Paese" se essa sarà minacciata da un attacco nucleare o con armi convenzionali. Lo prevede la nuova dottrina nucleare promulgata oggi dal presidente Vladimir Putin. La decisione sul loro impiego spetta al presidente.

Tra i cambiamenti principali, sottolinea la Tass, è che la dottrina precedente prevedeva l'impiego di armi nucleari nel caso in cui "l'esistenza stessa dello Stato sia minacciata". Ora il concetto viene ampliato, prevedendo appunto una risposta nucleare "all'uso di armi nucleari o altre armi di distruzione di massa contro la Russia e i suoi alleati così come nel caso di un'aggressione contro la Federazione Russia e la Bielorussia con l'uso di armi convenzionali che comporti una minaccia critica alla sovranità e all'integrità territoriale".

CREMLINO, POSSIBILE RISPOSTA NUCLEARE A MISSILI DA UCRAINA

(ANSA) - MOSCA, 19 NOV - La Russia potrà dare una risposta nucleare anche ad attacchi non nucleari da parte dell'Ucraina con l'uso di missili forniti da Paesi occidentali. Lo riferisce la Tass. "Sì, è menzionato", ha risposto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti su un aspetto della nuova dottrina nucleare che considera minacce alla sovranità nazionale anche attacchi da Paesi non nucleari ma con il sostegno di Paesi nucleari. E che quindi consentono una rappresaglia nucleare.

MEDIA, 'COLPITA PER PRIMA VOLTA LA RUSSIA CON MISSILI USA'

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Le forze di difesa ucraine hanno colpito per la prima volta il territorio russo con i missili balistici Atacms. "Il bersaglio è stato colpito con successo". Lo ha detto una fonte informata delle Forze di Difesa al meda ucraino Rbc. "L'attacco è stato effettuato contro un obiettivo nella regione di Bryansk, che è stato colpito con successo", ha osservato la fonte.

BORSA: L'EUROPA PEGGIORA CON ESCALATION RUSSIA-UCRAINA

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Le Borse europee peggiorano con Milano che affonda a -2,2%. Tra le altre Piazze Parigi cede l'1,4%, Francoforte l'1,3%, Madrid l'1,6%. Sui listini pesano i timori di un'escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Lo spread tra Btp e Bund sale oltre 123 punti. A Milano sotto pressione le banche, le peggiori sono Popolare di Sondrio (-4,5%), Unicredit (-4,4%), Unicredit (-4%), Mps (-3,7%).

CREMLINO, 'SE TRUMP ASCOLTA NOSTRE RAGIONI PACE POSSIBILE'

(ANSA) - MOSCA, 19 NOV - Se Donald Trump sarà pronto ad "ascoltare le preoccupazioni" della Russia e a "capire le ragioni per cui la Russia sta agendo in questo modo", sarà possibile un dialogo "per il raggiungimento della pace". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

MEDVEDEV, NOSTRO DIRITTO REAGIRE CON ARMI DISTRUZIONE MASSA

(ANSA) - "Oggi è stata approvata una nuova versione (della dottrina nucleare, ndr). L'uso dei missili dell'Alleanza (Nato, ndr) in questo modo può ora essere qualificato come un attacco da parte dei paesi del blocco contro la Russia. In questo caso sorge il diritto di reagire con armi di distruzione di massa contro Kiev e le principali installazioni della Nato, ovunque si trovino.

E questa è già la Terza Guerra Mondiale". E' quanto afferma su Telegram il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev. "Forse il vecchio Biden ha davvero deciso di morire con grazia, portando con sé una parte significativa dell'umanità", dice.

