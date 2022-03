“L’ITALIA E' RICHIESTA COME GARANTE DA RUSSIA E UCRAINA, I CONTATTI CON PUTIN CONTINUANO” - MARIO DRAGHI ALLA STAMPA ESTERA: “PER IL PRESIDENTE RUSSO I TEMPI NON SONO MATURI PER UN INCONTRO CON ZELENSKY. IN EFFETTI LE POSIZIONI SI SONO UN PO’ AVVICINATE. LE SANZIONI FUNZIONANO, ALLA PACE SI ARRIVA SE L’UCRAINA SI DIFENDE” - “PUTIN MI HA DETTO CHE I CONTRATTI SUL GAS RIMANGONO IN VIGORE E LE AZIENDE EUROPEE CONTINUERANNO A PAGARE IN EURO O DOLLARI” - “SUL DEF NON È PREVISTA ALCUNA INDICAZIONE SPECIFICA DI SPESE MILITARI. L’IMPEGNO DELL’ITALIA PER IL 2% DEL PIL È CONFERMATO”