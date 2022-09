IN SICILIA LA SINISTRA NON HA VOLUTO PERDERE, HA VOLUTO STRAPERDERE – RENATO SCHIFANI VELEGGIA VERSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE: SECONDO LA TERZA PROIEZIONE DI OPINIO ITALIA PER LA RAI, IL FORZISTA È IN TESTA CON IL 42%. SECONDO È CATENO DE LUCA, DI SICILIA VERA, CON IL 22,6%. MALE LA CHINNICI (PD) CON IL 17% - IL CROLLO DOVUTO ALLA SCELTA DEL MOVIMENTO DI CORRERE SEPARATO DAL PARTITO DEMOCRATICO CHE NON SOLO HA CONSEGNATO LA VITTORIA AL CENTRODESTRA, MA HA PERMESSO PURE IL SORPASSO DI DE LUCA…

1. REGIONALI, TERZA PROIEZIONE: SCHIFANI PRIMO CON IL 42%, AL CENTRODESTRA IL 48,4%

Quando sono state scrutinate 11 sezioni su 5293 per le Regionali in Sicilia il candidato presidente del Centrodestra, Renato Schifani, è al 34,74%. Dopo di lui Cateno De Luca col 28%, Caterina Chinnici, candidata di Pd e Centopassi, al 26%, seguita da Nunzio Di Paola del M5s col 10,3% e da Gaetano Armao, Italia Viva-Azione, con l’1%.

Secondo la terza proiezione di Opinio Italia per la Rai, Renato Schifani, candidato presidente della Regione del centrodestra, è in testa con il 42%. Secondo è Cateno De Luca, di Sicilia Vera, con il 22,6%. Seguono l'eurodeputata del Pd Caterina Chinnici, candidata del centrosinistra, col 17%, e Nuccio Di Paola, del M5s, con il 16,1%. I dati si riferiscono a un campione del 43%.

In Sicilia è possibile il voto disgiunto e, secondo la proiezione del consorzio, la coalizione del centrodestra avrebbe ottenuto il 48,4%, il 6,4% in più del proprio candidato governatore. Dato invertito per De Luca, che avrebbe ottenuto il 4,6% in più dei voti del suo movimento (18%). Il voto disgiunto ha interessato, ma in maniera minore, anche gli altri due candidati che hanno avuto più preferenze di quelle ottenute dalla coalizione: la Chinnici al 17%, contro il 16,1% del centrosinistra, e Nuccio Di Paola, col 16,1%, contro il 15,4 del M5s.

2. LA SICILIA A SCHIFANI PD E 5S PAGANO CARO LA CORSA SEPARATA

Estratto dell'articolo di Claudio Reale per “la Repubblica”

La sorpresa non arriva. Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio per la Rai la Sicilia resta a destra e sceglie come nuovo presidente della Regione il forzista Renato Schifani (…)

Male il centrosinistra, che paga la divisione last minute fra la candidata di Pd e sinistra Caterina Chinnici e il portabandiera del Movimento 5Stelle Nuccio Di Paola. (…) Chinnici era stata scelta con le primarie il 23 luglio, dopo la caduta del governo di Mario Draghi: a metà agosto, poche ore prima che scadesse il termine per la presentazione delle liste, però, il Movimento 5 Stelle ha deciso di rompere l'alleanza per correre per conto proprio.

Si chiude così una campagna elettorale di fatto oscurata da quella per le Politiche e segnata negli ultimi giorni da ben due arresti: giovedì nel mirino della Procura di Catania è finita una candidata di Fratelli d'Italia, Barbara Mirabella, accusata di corruzione, mentre venerdì i magistrati di Palermo hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare - stavolta per voto di scambio - all'ex deputato Salvatore Ferrigno, in lista con i Popolari-Autonomisti a sostegno di Schifani. (…)

Determinante sarà anche il risultato delle liste: nonostante la legge elettorale siciliana accordi un premio di maggioranza di sette seggi su 70 al presidente eletto, Schifani rischia di doversi trovare a guidare un governo di minoranza. Cinque anni fa, nonostante le sue liste sommate avessero raggiunto il 42 per cento, Musumeci ottenne una maggioranza di un solo seggio.

