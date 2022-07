25 lug 2022 13:52

SICURI SICURI CHE XI JINPING VOGLIA DIVENTARE PAPPA E CICCIA CON PUTIN? – LA CINA HA AZZERATO I NUOVI INVESTIMENTI DELLA “BELT AND ROAD INITIATIVE” PER LA PRIMA VOLTA: SECONDO IL “FINANCIAL TIMES”, PECHINO NON HA STRETTO ACCORDI CON ENTITÀ RUSSE NELL’AMBITO DEI PROGETTI DELLA VIA DELLA SETA, NELLA PRIMA METÀ DEL 2022. MA LO STOP POTREBBE ESSERE TEMPORANEO: I RAPPORTI TRA I DUE PAESI CONTINUANO AD ESSERE “FORTI”…