19 apr 2024 20:00

SILENZIO, PARLA L’ALTRA MELONI! - ARIANNA, LA SORELLA D’ITALIA, ESCE DALL’OMBRA E SALE SUL PALCO A VITERBO, IN VISTA DELLE EUROPEE, IN SOCCORSO DI GIORGIA: “NON SONO QUI PER SOSTITUIRE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. NON VOGLIO FARE IL LEADER, RESTO MILITANTE. NON AMO STARE MOLTO SOTTO I RIFLETTORI. CREDO CHE SI POSSA FARE POLITICA ANCHE SENZA AVERE UN RUOLO PUBBLICO, DIETRO LE QUINTE". E POI RIPETE: "NON MI CANDIDERO' ALLE EUROPEE..."