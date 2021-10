SILVIO, ATTENTO CHE I FRANCHI TIRATORI CE L’HAI DENTRO CASA – BERLUSCONI A CACCIA DI QUEI 54 VOTI CHE GLI DAREBBERO LA POSSIBILITÀ DI SPERARE NELL’ELEZIONE AL COLLE. “E' L'ULTIMA MIA SFIDA, POI MOLLO TUTTO”. IL NO DI PD (CON LETTA CHE DICE "MELONI E SALVINI LO PRENDONO IN GIRO"), M5s E ITALIA VIVA – MA IL CAV TEME CHE A TRADIRLO SIA QUELLA GALASSIA DI EX FORZISTI CHE HA LASCIATO LA CASA MADRE SBATTENDO LA PORTA…

Silvio Berlusconi ci crede davvero, e poco importa se Matteo Salvini e Giorgia Meloni con i propri parlamentari si mostrano più che scettici sul fatto che il Cavaliere possa subentrare al Colle a Sergio Mattarella.

L'operazione Quirinale è partita e l'incontro che ci sarà domani con i ministri di FI e Lega - Mara Carfagna, Renato Brunetta e Maria Stella Gelmini insisteranno sulla linea moderata pro Draghi e chiederanno di essere difesi e non attaccati dal partito; Berlusconi e Salvini invocheranno un maggior coordinamento nell'azione di governo - per l'ex premier ha un'unica finalità. Sminare il terreno fino a all'appuntamento con il Quirinale, non permettere che siano le fibrillazioni interne a compromettere il complicato piano per trovare quei 54 voti che gli darebbero la possibilità di sperare.

«E' l'ultima mia sfida, poi mollo tutto», ha spiegato a più di un interlocutore ad Arcore. Gli alleati di Lega e FdI gli hanno naturalmente promesso sostegno durante le prime votazioni, ma poi? «Berlusconi ha deciso di farsi prendere in giro da Salvini e Meloni», taglia corto alla direzione del Pd il segretario dem Enrico Letta.

«L'ipotesi di mettere al Quirinale chi ha una condanna per frode fiscale è fuori luogo», dice l'M5S Carlo Sibilia. C'è anche il «no netto» di Italia viva con Ettore Rosato. Ma è proprio con pezzi del Pd e M5s, oltre che con gli ex pentastellati e i centristi, che Berlusconi sta tessendo la tela. Il timore, in realtà, è che i franchi tiratori si manifestino propri nel campo del centrodestra. E che in primis a tradirlo sia quella galassia di ex forzisti che ha lasciato la casa madre sbattendo la porta.

