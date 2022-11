E ARRIVA IL CALCIONE DI RENZI A ENRICO LETTA – NEL SUO LIBRO “IL MOSTRO”, MATTEUCCIO RIVELA COME LETTA EVITO’ L’ALLEANZA CON ITALIA VIVA ALLE ULTIME POLITICHE: “ERO PRONTO A NON RICANDIDARMI. POI UN PEZZO DI “REPUBBLICA” A FIRMA DI CAPPELLINI RIVELO': ‘LETTA VUOLE TUTTI TRANNE ITALIA VIVA’. LA RAGIONE ERA UN SONDAGGIO DI PAGNONCELLI CHE CI DICEVA CHE SOLO L'1% DEGLI ELETTORI DEL PD VOLEVA UN ACCORDO CON ME. MA LO STESSO SONDAGGISTA MI CHIAMO’ PER SCUSARSI: QUEL SONDAGGIO NON DICEVA CIÒ CHE LE VELINE DEL PD TIRAVANO FUORI PER GIUSTIFICARE LA NOSTRA ESCLUSIONE. POI LETTA MI CHIAMA E IO GLI DICO, COME UN FIORENTINO DEVE DIRLO A UN PISANO, FRASI CHE NON SI POSSONO SCRIVERE..."